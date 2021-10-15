Erciyes Dağı'na Cumhuriyet Tırmanışı gerçekleştirilecek
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Dağcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanacak.
Dağcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanacak.
Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, 29 Ekim Erciyes Dağı Cumhuriyet Tırmanışı'nın 28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Faaliyete katılmak isteyen sporcuların başvurularını kulüpleri aracılığı ile Dağcılık Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapabilecekleri ifade edildi.
Tekir Yaylası'ndan başlayacak tırmanışa katılmak isteyen sporcuların, kış eğitimini bitirmiş veya kulüplerinde bu eğitimi almış olmaları gerektiği vurgulandı.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri