SPOR Erciyes Dağ Maratonu'na katılan sporcu hayatını kaybetti
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SPOR Erciyes Dağ Maratonu'na katılan sporcu hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Erciyes Dağ Maratonu'na katılan sporcu hayatını kaybettiOlcay DÜZGÜNKAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 5'inci Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 25 K etabında yarışan Muammer Çam (52), koşu sırasında hayatını kaybetti.

SPOR Erciyes Dağ Maratonu'na katılan sporcu hayatını kaybetti

Olcay DÜZGÜNKAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 5'inci Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 25 K etabında yarışan Muammer Çam (52), koşu sırasında hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Çam'ın oğlunun da aynı maratonda yarıştığı belirtildi.

5'inci Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun 25 K etabına sabah saatlerinde start verildi. Yarışa Ankara'dan katılan emekli astsubay Muammer Çam, 25 kilometrelik etabın 11'inci kilometresinde fenalaştı. Çam'a ilk müdahaleyi yarışa katılan doktorlar yaptı. Çağırılan sağlık ekipleri, Çam'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Muammer Çam'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Maratona, Muammer Çam'ın oğlunun da katıldığı bildirildi.

SPOR Erciyes Dağ Maratonu'na katılan sporcu hayatını kaybetti
SPOR Erciyes Dağ Maratonu'na katılan sporcu hayatını kaybetti
SPOR Erciyes Dağ Maratonu'na katılan sporcu hayatını kaybetti
SPOR Erciyes Dağ Maratonu'na katılan sporcu hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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