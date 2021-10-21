Erciyes Anadolu Holding'den Bellona Kayseri Basketbol'a 750 bin lira destek

KAYSERİ (AA) - Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'a 750 bin lira destek sağlayacaklarını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ertekin, Kayseri ekibinin maddi sıkıntılar çektiğini belirtti.

Ertekin, açıklamasında, "Kayseri Basket ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Sorunlar Ömer Başkanın çözebileceği noktayı aştı. Acil 2,5 milyon bulunmazsa takım ya ligden çekilecek ya Kayseri dışına satılacak. Tüm desteklerimize ek 750 bin lirayı biz veriyoruz. Bu takım bu şehirde ve bu ligde kalsın." ifadelerini kullandı.