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En pahalısı Erling Haaland: 144 milyon euro

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En pahalısı Erling Haaland: 144 milyon euro

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, Kylian Mbappe'yi geride bırakarak, 144 milyon 200 bin euroluk değeriyle futbolda adını zirveye yazdırdı.

Mbappe, 139 milyon 500 bin euroluk piyasa değeriyle ikinci sırada yer alırken, Tottenham'lı Harry Kane ise 121 milyon 200 bin euroyla üçüncü sırada. PSG'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın değeri ise 115 milyon 500 bin euroya düştü

KPMG Football Benchmark ekibi piyasa değeri en yüksek 10 oyuncuyu araştırdı. Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, zirvedeki Kylian Mbappe'yi geride bırakarak, 144 milyon 200 bin euroluk değeriyle zirveye oturdu. Mbappe, 139 milyon 500 bin euroluk piyasa değeriyle ikinci sırada, Tottenham'lı Harry Kane ise 121 milyon 200 bin euroyla üçüncü sırada yer aldı.

Manchester United'dan üç futbolcu

Bu üç ismi ise 118 milyon 900 bin euroluk değeriyle Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes takip etti. PSG'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın değeri ise 115 milyon 500 bin euroya düştü. En değerli ilk 10 oyuncu arasında Manchester United'dan üç oyuncu yer alırken, PSG'den iki, Dortmund, Barcelona, Tottenham, Chelsea ve Manchester City'den birer oyuncu yer aldı.

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