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SPOR En iyi derece için İzmit Körfezi'nde kürek çektiler

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SPOR En iyi derece için İzmit Körfezi'nde kürek çektiler

En iyi derece için İzmit Körfezi'nde kürek çektilerVIDEO YOKAlişan KOYUNCUİZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT Körfezi'nde düzenlenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Küreği Şampiyonası, büyük bir heyecanla start aldı.

KOCAELİ (DHA) - En iyi derece için İzmit Körfezi'nde kürek çektiler

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Alişan KOYUNCUİZMİT( Kocaeli ),(DHA) - İZMİT Körfezi'nde düzenlenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Küreği Şampiyonası, büyük bir heyecanla start aldı. 16 kulüpten 295 sporcu en iyi dereceyi alabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Kürek Federasyonu ve Kocaeli Deniz Ticaret Odası işbirliğinde düzenlenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Küreği Şampiyonası İzmit Körfezi'nde start aldı. Farklı kategorilerde yarışacak 16 kulüpten 295 sporcu en iyi dereceyi elde edebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Türkiye'de düzenlenen, dünya şampiyonası standartlarındaki ilk yarışma niteliği taşıyan etkinlikte yarışlar gün boyu devam edecek.

Ferdi takımlar kategorisinde yarışan Ali Ünlü, Ankara'dan geliyorum yarışmaya. İlk kez böyle bir organizasyona katılıyoruz, çok keyifli. Mogan Gölü'nde yarışlara hazırlanma şansı bulduk. Yaklaşık 3 aydır bireysel olarak 2 haftadır da ekip olarak yarışmalara hazırlanmıştık. Buraya deneyim kazanmaya ve keyif almaya geldik. İzmit Körfezi gibi açık bir suda kürek çekmek çok güzeldi. Hava da şansımıza çok güzeldi, gölden bir farkı yoktu. Çok güzel vakit geçiriyoruz dedi.

Ferdi takımlar kategorisinde kurdukları takımla ilk kez bir yarışa katıldıklarını belirten Utku Kerem Kanıbelli, Biz ekibimizle ilk defa yarışlara katıldık. Zaten çok yeni bir kulübüz, yarış ortamını görmek için katılım sağlamak istedik ve çok keyif aldık bizim için çok eğlenceli bir deneyim oldu. Dalga da çok fazla yoktu, İzmit Körfezi'nde kürek çekmek çok keyifliydi şeklinde konuştu.

SPOR En iyi derece için İzmit Körfezi'nde kürek çektiler

SPOR En iyi derece için İzmit Körfezi'nde kürek çektiler

SPOR En iyi derece için İzmit Körfezi'nde kürek çektiler

SPOR En iyi derece için İzmit Körfezi'nde kürek çektiler

SPOR En iyi derece için İzmit Körfezi'nde kürek çektiler

SPOR En iyi derece için İzmit Körfezi'nde kürek çektiler

SPOR En iyi derece için İzmit Körfezi'nde kürek çektiler

SPOR En iyi derece için İzmit Körfezi'nde kürek çektiler

SPOR En iyi derece için İzmit Körfezi'nde kürek çektiler

SPOR En iyi derece için İzmit Körfezi'nde kürek çektiler

SPOR En iyi derece için İzmit Körfezi'nde kürek çektiler

SPOR En iyi derece için İzmit Körfezi'nde kürek çektiler

SPOR En iyi derece için İzmit Körfezi'nde kürek çektiler

SPOR En iyi derece için İzmit Körfezi'nde kürek çektiler

SPOR En iyi derece için İzmit Körfezi'nde kürek çektiler

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Haber: SPOR En iyi derece için İzmit Körfezi'nde kürek çektiler - Haberler
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