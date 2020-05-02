SPOR En genç ampute futbolcu salgın nedeniyle antrenmanlarını evde yapıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SPOR En genç ampute futbolcu salgın nedeniyle antrenmanlarını evde yapıyor

SPOR En genç ampute futbolcu salgın nedeniyle antrenmanlarını evde yapıyor
02.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:53

SPOR En genç ampute futbolcu salgın nedeniyle antrenmanlarını evde yapıyorTolga YILDIRIM ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da kaval kemiği olmadan dünyaya geldiği için sol bacağı, 11'inci ameliyatında diz altından kesilen Ali Deniz (14), futbol sevgisiyle yaşama tutundu.

SPOR En genç ampute futbolcu salgın nedeniyle antrenmanlarını evde yapıyor

Tolga YILDIRIM ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da kaval kemiği olmadan dünyaya geldiği için sol bacağı, 11'inci ameliyatında diz altından kesilen Ali Deniz (14), futbol sevgisiyle yaşama tutundu. Ampute Futbol 1'inci Ligi'ndeki takımıyla resmi maçlarda forma giyerek 2 yıldır 'en genç futbolcu' unvanının sahibi olan Ali, koronavirüs nedeniyle ara verilen lige, evde antrenman yaparak hazırlanıyor.

Antalya'da annesi Gül Doğan ile yaşayan Ali Deniz, sol bacak kaval kemiği ve 2 ayak parmağı olmadan dünyaya geldi. Tedavisi için bebekliğinde annesiyle günlerce hastanede kalan Ali Deniz, 1 yaşında bileğinde çıkıntı oluşturan fazla kemiğin alınması için ilk ameliyatını oldu. İlk adımlarını protez ayakla atarak yürümeyi öğrenen Ali, bebekliğindeki bu zorlu günlerinde annesinin aldığı topla oynayarak moral buldu. 7 yaşında kalça bölgesinden alınan kemik bacağına nakledilen ve platin takılan Ali, engelli bir çocuk olarak evde kapalı kalmak yerine sokakta arkadaşlarıyla futbol oynamayı tercih etti. Protez ayakla yürüyen, koşan, gündelik yaşamına alışan Ali, okula başladıktan sonra da futbol sevgisini, teneffüste top oynayıp, sokak aralarında arkadaşlarıyla maç yaparak devam ettirdi.

11 YAŞINA KADAR 9 AMELİYAT

11 yaşına kadar 9 kez ameliyat olan Ali, 5 yıl önce medikal ürünlerin satıldığı bir iş yerinde tanıştığı antrenör Tahir Güven'in yönlendirmesiyle hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Futbol sevgisiyle engelleri aşan Ali, tedavi sürecindeki zorluklara karşın, yeşil sahadaki çalımlarıyla hayata tutundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki antrenmanlarda koltuk değnekleriyle futbol oynamayı öğrenen Ali, geçen sezon başında lisansının çıkarılmasıyla futbolculuk kariyerine başladı. Sezonun ilk maçında antrenörünün sahada görev verdiği Ali, 25 Kasım 2018'de Ampute Futbol Ligi'nin en genç futbolcusu unvanının sahibi oldu.

SOL BACAĞI DİZ ALTINDAN KESİLDİ

Ali, büyüdükçe kısa kalan bacağı için 3 kez kemik uzatma ameliyatı oldu. Kemik gelişiminin kontrolü için 4 ameliyat daha geçirdi. Son uzatma ameliyatının ardından kemikte gelişme olmaması üzerine doktorları, Ali'nin kısa bacağını diz seviyesinden kesmeye karar verdi. Ampute A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Barış Telli'yi örnek alan Galatasaray taraftarı Ali'nin ameliyatı, mart ayında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Ameliyatta Ali'nin sol bacağı diz altından ampute edildi.

HEDEFİ, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Ameliyatın ardından proteziyle yeniden yürümeyi öğrenen Ali Deniz, tedavi süresinin ardından yeşil sahalara döndü. Hayatında ikinci defa yürümeyi öğrenen Ali, maçlarda forma giymeye devam etti. Milli takım formasıyla dünya şampiyonluğunu kazanmayı hayal eden Ali, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada evinde antrenman yapmaya devam etti. 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sürekli evde vakit geçiren Ali, günün büyük bölümünde antrenman yaptı.

KORONAVİRÜS, HAYALİNE ENGEL OLAMADI

Evde futbol topuyla ısınma hareketleri ve top kontrolü çalışan Ali, yeşil sahada futbol oynamayı, takımıyla antrenmana çıkmayı özlediğini söyledi. Evde en büyük destekçisi annesi Gül Doğan ile vakit geçiren Ali, Koronavirüs nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri hep beraber atlatacağımıza inanıyorum. Ben evde kalarak, sporumu, dersimi yapıyorum. Kitap okuyorum, çeşitli aktivitelerle kendimi geliştirmeye çabalıyorum. Hayalim olan milli takıma ilerleyen yıllarda bilgili bir sporcu olarak gitmek istiyorum. Tek hayalim milli takımla büyük hedeflere ulaşmak. Bu nedenle evde antrenman yapıyorum. Başkaları da evde olsalar bile spordan vazgeçmemeli. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Koronavirüs bir gün geçecek. Herkes hayallerine geri dönecek. Benim tek hayalim futbol. Milli takım forması giymeden asla ölmek istemem diye konuştu.

SPOR En genç ampute futbolcu salgın nedeniyle antrenmanlarını evde yapıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler Haberler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor Haberler
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
Salgın hastanesi şantiyesinden 74 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsızlar, nefes kesen kovalamaca ile yakalandı
Salgın hastanesi şantiyesinden 74 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsızlar, nefes kesen kovalamaca ile...
İçişleri Bakanlığı yalanladı: Bakan Soylu, 'Salgında genel yayılım bitti' demedi
İçişleri Bakanlığı yalanladı: Bakan Soylu, "Salgında genel yayılım bitti" demedi
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Trump'ın 'Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı' suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz
Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal...
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
İngiltere'de Krallık Kilisesi, 'İlahi temizlik yağı' adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor
İngiltere'de Krallık Kilisesi, "İlahi temizlik yağı" adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı
Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı
RTÜK'ün talebiyle Netflix, Designated Survivor dizisinin bir bölümünü Türkiye'de yayından kaldırdı
RTÜK'ün talebiyle Netflix, Designated Survivor dizisinin bir bölümünü Türkiye'de yayından kaldırdı
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın
Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Sibel Can Ebru Şallı Ajda Pekkan
Spor Selçuk İnan Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Mayıs Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: SPOR En genç ampute futbolcu salgın nedeniyle antrenmanlarını evde yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 13:39:48. #1.15#
title