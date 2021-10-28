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Emre Demir'e Milli davet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Emre Demir'e Milli davet

Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir, U19 milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir, U19 milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor kadrosunda bulunan Emre Demir'e U19 milli takımından davet geldi. Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "U19 Milli takımımızın 10-16 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya'da oynayacağı UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turu müsabakaları aday kadrosuna Yukatel Kayserispor'umuzdan Emre Demir davet edildi.

U19 Milli Takımımıza ve futbolcumuza başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

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