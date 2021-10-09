Emma Raducanu grand slam şampiyonluğu sonrası çıktığı ilk maçı kaybetti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emma Raducanu grand slam şampiyonluğu sonrası çıktığı ilk maçı kaybetti

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Emma Raducanu grand slam şampiyonluğu sonrası çıktığı ilk maçı kaybetti

ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Büyük Britanyalı tenisçi Emma Raducanu, Indian Wells Masters Turnuvası'ndaki ilk karşılaşmasında Aliaksandra Sasnovich tarafından elendi.

ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Büyük Britanyalı tenisçi Emma Raducanu, Indian Wells Masters Turnuvası'ndaki ilk karşılaşmasında Aliaksandra Sasnovich tarafından elendi.

ABD'nin Indian Wells kentinde düzenlenen organizasyondaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde, ilk turu bay geçen dünya 22 numarası Raducanu ile klasmanın 100. basamağındaki Sasnovich karşılaştı.

Belaruslu Sasnovich, Wimbledon'da 4. tur oynayarak dikkatleri üzerine çeken, ABD Açık'ta ise şampiyon olarak büyük bir sürprize imza atan 18 yaşındaki Raducanu'yu 2-0 (6-2, 6-4) mağlup etti.

Cem İlkel ilk turda elendi

Milli tenisçi Cem İlkel, ana tabloya elemelerden yükseldiği Indian Wells'in ilk turunda ev sahibi ülkeden Jenson Brooksby'ın karşısına çıktı.

Erkekler dünya sıralamasının 179. basamağındaki Cem, klasmanın 79. sırasındaki Brooksby'a 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenildi.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin İbrahim Tatlıses Bülent Ersoy Gülşen Seda Sayan
Spor Kim Min-jae
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Murat Kurum Vladimir Putin Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Emma Raducanu grand slam şampiyonluğu sonrası çıktığı ilk maçı kaybetti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:32:06. #1.11#