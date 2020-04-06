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SPOR Emirhan Aydoğan Şampiyonluğu, taraftarımızla birlikte kutladığımız o anı hayal ediyorum

SPOR Emirhan Aydoğan Şampiyonluğu, taraftarımızla birlikte kutladığımız o anı hayal ediyorumGürkan DURALBURSA,(DHA)Bursaspor'un başarılı oyuncusu Emirhan Aydoğan, evde geçirdiği vakit içerisinde gerek bireysel antrenörü gerek ise spor psikoloğu ile fiziksel ve mental açıdan çalışmalara...

06.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:33

SPOR Emirhan Aydoğan Şampiyonluğu, taraftarımızla birlikte kutladığımız o anı hayal ediyorum

Gürkan DURALBURSA,(DHA)

Bursaspor'un başarılı oyuncusu Emirhan Aydoğan, evde geçirdiği vakit içerisinde gerek bireysel antrenörü gerek ise spor psikoloğu ile fiziksel ve mental açıdan çalışmalara devam ettiğini kaydetti. Liglerin yeniden başlamasıyla birlikte şehrin kaderini belirleyecek 6 maçlık kritik bir viraja gireceklerine işaret eden Aydoğan, 'Evde yalnız kalınca insan daha çok hayallere de dalıyor. Sürekli olarak, bu 6 haftalık fikstürün sonucunda taraftarlarımızla birlikte o şampiyonluğu kutladığımız anı hayal ediyorum' dedi.

Bursaspor'un genç orta alan oyuncusu Emirhan Aydoğan, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla özel açıklamalarda bulundu.

Yurt genelinde etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle, gereken tedbirlerini aldığını ve evde kalmaya özen gösterdiğine işaret eden 22 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda bireysel çalışmalarına da devam ettiğini dile getirdi.

'HERKESİN, KENDİ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI GEREKİYOR'

Öncelikli olarak her insanın bunun bir kriz olduğunun ve bu süreç boyunca kendi üzerine düşen görevleri yapması gerektiğini kaydeden Aydoğan, 'Bu anlamda devlet büyüklerimizi ve sağlık çalışanlarını dinlemeliyiz. Onların sözlerinden çıkmamalıyız. Kendimle alakalı bu süreçte olabildiğince tedbirlerimi almış durumdayım. Evimdeyim, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyorum. Market alışverişlerinde veya köpeğimi gezdirmem gerektiğinde maske ve eldivenimi takıyorum. Her insanın bu bilinçte olması gerekiyor. Bu süreci evde kitap okuyarak, köpeğimle vakit geçirerek ve personel antrenörümle webcam üzerinden canlı bir şekilde antrenman yaparak geçiriyorum. Bunun yanında da bu sürecin çabuk geçmesini umut ediyorum' dedi.

'EVDE ANTRENMANLARIMA DEVAM EDİYORUM'

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruda en erken Haziran ayının başında oynanacak. TFF 1'inci Lig'de mücadele veren Bursaspor da bu süreçte, kalan 6 maçlık periyotta zorlu mücadelelere çıkacak. Bu süreç ile birlikte bireysel yöndeki hazırlıklarına değinen genç futbolcu, 'Kısa bir dönemde belki de şehrin kaderini etkileyecek bir sürece gireceğiz. Bu anlamda kendi sorumluluklarımızın farkına varıp bu süreci çok iyi geçirmemiz gerekiyor. Ben de bu anlamda evde antrenmanlarıma devam ediyorum. Aynı zamanda spor psikoloğum ile mental anlamda sürekli olarak diyalog halindeyim. Bu süreci olabildiğince iyi geçirip, kalan 6 haftaya kendimi en iyi şekilde hazırlamış halde çıkacağım' diye konuştu.

'HER ZAMAN KENDİMİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Bursaspor'a yeniden döndüğü günden beridir, son iki sezonda takımın istikrarlı oyuncularından bir haline gelen Aydoğan, gelişimine devam etmek istediğini belirtti. Her senenin hikayesinin ayrı olduğunu kaydeden başarılı oyuncu, 'Ben bu seneler içerisinde kendime sürekli hedefler koyuyorum. Bu hedeflere ne kadar ulaşabiliyorsam, o kadar iyi bir performans göstermiş oluyorum. Bu sene de benim için hedeflerle dolu bir seneydi. Nitekim geriye dönüp baktığımda birçok hedefimi gerçekleştirebildiğimi düşünüyorum ama bu bir süreç. Her zaman kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Bu anlamda 6 ay sonraki Emirhan'ın bundan daha iyi olacağını umut ediyorum. Bunun olması için de şu an, bugünlerimi iyi değerlendirmeye gayret ediyorum' değerlendirmesinde bulundu.

'ŞAMPİYONLUĞA ULAŞIP, O MUTLULUĞU YAŞAYACAĞIZ'

TFF 1'inci Lig'de kalan 6 maç ile birlikte çok kritik bir viraja gireceklerinin altını çizen genç futbolcu, 'Bunun yanında hata lüksümüzün olmadığının da bilincindeyiz. Arkamızda Bursaspor taraftarının olduğunu bilmek bize çok büyük bir güç veriyor. Her ne kadar lige verilen ara bizim için dezavantaj olarak görülse de biz kendimizi son 6 haftalık sürece daha iyi hazırlama şansı bulduğumuzu düşünüyorum. Evde yalnız kalınca insan daha çok hayallere de dalıyor. Sürekli olarak, bu 6 haftalık fikstürün sonucunda taraftarlarımızla birlikte o şampiyonluğu kutladığımız anı hayal ediyorum. Bu bana çok büyük keyif veriyor. Umuyorum ki, bunu gönülden çok istiyorum. Ligin son 6 haftasında biz şampiyonluğa ulaşıp o mutluluğu yaşayacağız' ifadelerini kullandı.

'TAKIM ARKADAŞLARIMIZLA KUTLAMA ANINI HAYAL EDİYORUZ'

Aklında yalnızca şampiyonluğun bulunduğunu ve bu şampiyonluğu da taraftarlarıyla birlikte kutlamanın sürekli hayalini kurduğunu vurgulayan Aydoğan, liglerin kalan bölümünün seyircisiz olarak oynanacak olmasına ilişkin ise, 'Bursaspor taraftarı, Türkiye'nin en ateşli taraftarı ve bunu geçtiğimiz maçlarda çok net bir şekilde gösterdiler. Eğer seyircisiz olacaksa, onlardan yoksun oynamak bizim için üzücü olacak fakat biz onları her zaman hissediyoruz. Bugün lige verilen arada evimizde, takım arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda her birimiz sezon sonu şampiyonluğu taraftarlarımızla kutlama anını hayal ediyoruz. O yüzden biz bu dönemde onlarla bir bütün olabiliyorsak, saha içerisinde de onları hissedip, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız' açıklamalarında bulundu.

'BURSASPOR'DA GÜZEL ANILAR BIRAKARAK, TÜRKİYE'Yİ YURTDIŞINDA TEMSİL ETMEK İSTİYORUM'

Bursaspor'un altyapısında yetişen oyunculardan biri olan Aydoğan, bu noktada yeşil beyazlı forma ile bir hayalini gerçekleştirdiğini de dile getirdi. 'Bursaspor altyapısından çıktığım için ve altyapıdayken yıllarca hayalini kurduğum bu forma ile birlikte taraftarımızın önünde maçlara çıkıp performanslara sergileyebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum' diyen başarılı oyuncu, 'Bundan sonraki hedeflerim; kendim ve Bursaspor ile ilgili olarak, öncelikle bu sezon şampiyonluğu göğüsleyip, daha sonrasında Bursaspor ile çok güzel başarılara imza atarak, çok güzel anılar bırakıp yurtdışına gittiğimde Bursaspor'u ve Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil etmek. Umarım bunlar gerçekleşir, inancım ve isteğim tam. Bugünleri umutla bekliyorum' dedi.

'SELÇUK ŞAHİN'İN TECRÜBELERİNDEN FAYDALANIYORUM'

Orta alanda görev alan ancak top tekniğinin kuvvetli olması nedeniyle zaman zaman teknik direktörlerin forvet arkasında da şans verdiği genç oyuncu, takımda çok deneyimli oyuncuların bulunduğunu ve bunun da gelişimine katkı sağladığını söyledi. Aydoğan, 'Biz futbolcular olarak hocamız hangi mevkide görev verirse o mevkide görevimizi en iyi şekilde yapmakla yükümlüyüz. Fakat, bana tercih hakkı verilseydi, 8 numaradan yana kullanırdım. Selçuk (Şahin) ağabey ve takım arkadaşlarımın bana katkısına gelecek olursak, bir futbolcunun gelişimi için antrenman kalitesi çok önemli bir şey. Bu anlamda hem takımımız, hem de benim mevkiimde bulunan oyuncular çok kaliteli. Bunun yanında Selçuk ağabey ile idman sonrası konuşma fırsatı bulduğumda onun da tecrübelerinden faydalanıyorum. Bu anlamda kendimi şanslı hissediyorum ki böyle kaliteli oyunculardan kurulu bir kadromuz var ve bu gerçekten benim gelişimim için olumlu bir şey' ifadelerini kullandı.

SPOR Emirhan Aydoğan Şampiyonluğu, taraftarımızla birlikte kutladığımız o anı hayal ediyorum

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

SPOR Emirhan Aydoğan Şampiyonluğu, taraftarımızla birlikte kutladığımız o anı hayal ediyorum
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