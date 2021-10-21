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Elazığspor'da 3 futbolcu ceza sınırında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığspor'da 3 futbolcu ceza sınırında

TFF 3. Lig 1. Grup'un 9. haftasında evinde Kahta 02 Spor'la kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor'da bu karşılaşma öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - TFF 3. Lig 1. Grup'un 9. haftasında evinde Kahta 02 Spor'la kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor'da bu karşılaşma öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta Sancaktepe FK ile son dakikada attığı golle 3-3 berabere kalarak önemli bir 1 puanı hanesine yazdıran Elazığspor'da, TFF 3. Lig 1. Grup'un 9. haftasında cumartesi günü iç sahada oynanacak olan Kahta 02 Spor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında.

Zorlu maç öncesi bordo-beyazlı ekipte İzzet Topatar, Muhammed Umut Akbulut ve Fırat Ergün zorlu mücadeleye ceza sınırında çıkacak. Söz konusu futbolcular, Kahta 02 Spor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde 10. haftadaki Nevşehir Belediyespor karşılaşmasında forma giyemeyecek. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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