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Elazığspor aşkı engel tanımıyor: İnşaatlara çıkıp maçı izlediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığspor aşkı engel tanımıyor: İnşaatlara çıkıp maçı izlediler

Elazığspor'un sahasında Karaman Belediyespor'u 2-0 yendiği maçta tribünlere giremeyen taraftarlar maçı stat çevresindeki inşaatlardan takip etti.

KARAMAN (İHA) - Elazığspor'un sahasında Karaman Belediyespor'u 2-0 yendiği maçta tribünlere giremeyen taraftarlar maçı stat çevresindeki inşaatlardan takip etti.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 5. haftasında evinde karşılaştığı Karaman Belediyespor'u 2-0 yenen Elazığspor, sezonun ilk galibiyetini taraftarları önünde aldı. Maçı tribünlerden takip edemeyen taraftarlar, stat civarındaki inşaatların balkonlarını doldurdu. Maraton tribünle karşılıklı tezahüratlar yapan balkondaki seyirciler, renkli görüntüler oluşturdu. Bir taraftar ise müsabakayı çatıdan takip ederek takımına destek oldu.

Ayrıca bordo-beyazlı kulüp müsabakayı izleyen biletli seyirci sayısını da açıkladı. Kulüpten edinilen bilgilere göre Elazığspor - Karaman Belediyespor maçını 465 biletli seyirci izlerken, bu müsabakadan elde edilen hasılat ile ilgili açıklama yapılmadı. Müsabakada 115 resmi güvenlik görevlisi ile 30 özel güvenlik elemanı da görev yaptı. - ELAZIĞ

Elazığspor aşkı engel tanımıyor: İnşaatlara çıkıp maçı izlediler

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