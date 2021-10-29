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Elazığspor, 29 Ekim'i Türk bayrağı açarak kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığspor, 29 Ekim'i Türk bayrağı açarak kutladı

Elazığspor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümünü Türk bayrağı açarak kutladı.

NEVŞEHİR (İHA) - Elazığspor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümünü Türk bayrağı açarak kutladı.

Nevşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden Elazığspor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümünü antrenman öncesi Türk bayrağı açarak kutladı. Bordo-Beyazlı takım idman öncesinde sahada dev bir Türk bayrağı açtı ve ay yıldızlı bayrağın etrafında poz verdi.

Bu etkinliğin ardından Bordo-Beyazlı ekip, Nevşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-Beyazlılar, Pazar günü oynanacak olan maç için cumartesi günü karayoluyla Nevşehir'e geçecek. - ELAZIĞ

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