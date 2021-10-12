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Elazığ İl Özel İdare, Eurocup serüvenine başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığ İl Özel İdare, Eurocup serüvenine başlıyor

Elazığ İl Özel İdare, Eurocup Women B Grubu ilk maçında Macaristan ekibi Uni Gyor'u konuk edecek.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Özel İdare, Eurocup Women B Grubu ilk maçında Macaristan ekibi Uni Gyor'u konuk edecek. Bordo-beyazlı kulüp bu maçın biletlerini yarın satışa çıkartacak.

Eurocup Women B Grubu maçları başlıyor. B Grubu'nda Romanya'nın ACS Sepsi Sic, Macaristan'ın Uni Gyor ve Ukrayna'nın BC Prometey takımlarıyla eşleşen Elazığ İl Özel İdare, grubundaki ilk maçına yarın çıkacak. Uni Gyor'u konuk edecek olan bordo-beyazlılar, kazanarak Avrupa'ya güzel bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Elazığ ekibi, bu maçın biletlerini maç günü satışa sunacak. Aşı kartı zorunluluğu ve 12 yaş sınırının olduğu müsabakanın biletleri 20 liradan satışa çıkartılacak. Elazığ İl Özel İdare - Uni Gyor Eurocup Women B Grubu 1. hafta maçı 13 Ekim Çarşamba günü saat 18.30'da İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanacak. - ELAZIĞ

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