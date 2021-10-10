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Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Lig'de

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Lig'de

Batman'da yapılan Kızlar Bölgesel Hentbol Ligi müsabakalarında 4'te 4 yapan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Lig'e yükseldi.

BATMAN (İHA) - Batman'da yapılan Kızlar Bölgesel Hentbol Ligi müsabakalarında 4'te 4 yapan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Lig'e yükseldi.

Batman'da 5-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Kızlar Hentbol Bölgesel Lig müsabakalarına katılan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, tüm maçlarını kazanarak 2. Lig'e çıkmaya hak kazandı. Müsabakaların birinci günü Siirt Gençlik Konseyi Spor Kulübü'nü 24-20, ikinci günü 1955 Batman Belediyesi Spor Kulübü'nü 24-15, üçüncü gününde İpekyolu İlçe Gençlik ve Spor Kulübü'nü 35-15, dördüncü günde Şırnak Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü'nü 23- 20 yenen Elazığ ekibi 4'te 4 yapıp şampiyon olarak 2. lige çıktı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlimizi temsilen katılan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol takımımız sporcularını ve antrenörleri Turgay Aydıngöz ile Deniz Aydın Yıldırım'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Lig'de

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