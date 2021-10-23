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Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde silahla vurularak öldürüldü

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde silahla vurularak öldürüldü

Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ekvador Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Quinonez'in Guayaquil şehrindeki bir caddede silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Kısa mesafe koşucusu Quinonez, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları 200 metre finalinde yarışmış ve 7. olmuştu. Quinonez, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ise aynı mesafede bronz madalya elde etmişti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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