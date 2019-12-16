Haberler » Ekonomi » 'Spor, eğlence ve sağlık' büyüyen sektörler olacak - Ekonomi

'Spor, eğlence ve sağlık' büyüyen sektörler olacak

Dünya genelinde 2020 yılını 'güneşli', 'parçalı bulutlu' ve 'yağmurlu' geçirecek sektörler belirlendi.

16.12.2019 07:57 | Son Güncelleme: 16.12.2019 07:57
'Spor, eğlence ve sağlık' büyüyen sektörler olacak

Dünya genelinde 2020 yılını 'güneşli', 'parçalı bulutlu' ve 'yağmurlu' geçirecek sektörler belirlendi. Spor, eğlence ve sağlık hizmetleri parlak bir yıl geçirecek; daralan pazarlara sıkışan otomotiv, enerji sektörü ile online alışverişle darbe yiyen perakende yeni yılda zorlanacak.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler