Ege Rallisi'nde 30'uncu start günü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ege Rallisi'nde 30'uncu start günü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ege Rallisi'nde 30'uncu start günü

Türkiye'nin en köklü yarış organizasyonlarından olan Ege Rallisi, yarın 30'uncu kez start alacak.

Türkiye'nin en köklü yarış organizasyonlarından olan Ege Rallisi, yarın 30'uncu kez start alacak. Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4'üncü ayağı olan Ege Rallisi, 16-17 Ekim hafta sonu Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilecek. İzmir'de Seferihisar'daki pazar yerinin servis alanı olarak kullanılacağı ralli, yarın saat 12.00'de ralli merkezi Euphoria Aegean Resort&Spa önünden başlayacak.

Beyler'deki özel etabı iki kez geçecek ekipler saat 18.15'ten itibaren günü kapalı parkta noktalayacak. Pazar sabahı 09.00'da direksiyon başına geçecek ekipler, rallinin ikinci günüde Çatalca, Maden, Gödence köylerinin içinde olduğu Zafer Vatansever, Euphoria Aegean ve Egemot etaplarında ter dökecek. Saat 16.00'da Sığacık'ta yer alan Teos Marina'daki finiş podyumunda son bulacak organizasyon, 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'na puan verecek.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Şahap Kavcıoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Derya Tuna Tarkan Bülent Ersoy Okan Bayülgen
Spor Mesut Özil Fatih Terim Sergio Perez Hamit Altıntop Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Mimar Sinan Yemek Tarifleri Hulusi Akar Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ege Rallisi'nde 30'uncu start günü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 11:28:29. #1.17#