Ege'de otomobil sporları heyecanı

DENİZLİ (AA) - Otomobil sporlarında hafta sonunda İzmir ve Denizli'de yarışlar düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bitci.com 2021 TOSFED Baja Kupası ilk yarışı, Denizli Doğa Sporları ve Offroad Kulübü tarafından 16-17 Ekim tarihlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilecek.

Denizli Valiliği ve Merkezefendi Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, 6 ayrı sınıftaki arazi araçları ve kamyonlar yol dışı etaplarda toplam 265 kilometre kat edecekler. Ekipler, 16 Ekim Cumartesi günü saat 09: 00'den itibaren Domuzini Deresi mevkiinde yer alan 53,79 kilometre uzunluğundaki Edip Yaşar Kurtoğlu etabını iki kez geçerek ilk günü noktalayacaklar.

17 Ekim Pazar günü ise yine sabah 09.00'dan itibaren Şahintepesi mevkiinde yer alan 94,68 kilometre uzunluğundaki Kenan Çarpışantürk etabını geçecek olan ekipler, saat 13.00'de yarışı tamamlayacaklar. Organizasyon, saat 15.30'da Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

Ege Rallisi

Ege Bölgesi'nin en önemli spor organizasyonları arasında yer alan ve Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 4. ayağı olan Ege Rallisi de yine 16-17 Ekim tarihlerinde Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından 30. kez organize edilecek.

Uzun bir aradan sonra Seferihisar'a dönen ralli, Williams High Performance Car Care, Egemot Otomotiv, Euphoria Aegean Resort & Spa, Teos Marina, İtek Bisiklet, Salados, 9 Derece ve PowerApp sponsorluğunda, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Kaymakamlığı, Seferihisar Belediyesi, Menderes Kaymakamlığı ve Menderes Belediyesi katkılarıyla ile gerçekleştiriliyor.

Seferihisar pazar yerinin Servis Alanı olarak kullanılacağı rallide, 16 Ekim Cumartesi günü 12.00'da ralli merkezi Euphoria Aegean Resort & Spa önünden başlayacak.

Beyler özel etabını iki kez geçecek ekipler saat 18.15'ten itibaren günü kapalı parkta noktalayacaklar.

17 Ekim Pazar sabahı 09.00'da direksiyon başına geçecek ekipler, rallinin ikinci günüde ise Çatalca, Maden, Gödence köylerinin içinde olduğu ve ikişer kez geçecekleri Zafer Vatansever, Euphoria Aegean ve Egemot etaplarında ter dökecek.

Saat 16.00'da Sığacık'ta yer alan Teos Marina'daki finiş podyumunda son bulacak organizasyon, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'na puan verecek.