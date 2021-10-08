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Efeler Ligi'nde Bingöl Solhanspor, yarın Yeni Kızıltepespor'u ağırlayacak

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Spor
Efeler Ligi'nde Bingöl Solhanspor, yarın Yeni Kızıltepespor'u ağırlayacak

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, ligin ilk maçında yarın Yeni Kızıltepespor'u konuk edecek.

BİNGÖL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, ligin ilk maçında yarın Yeni Kızıltepespor'u konuk edecek.

Kulüp başkanı Ziya Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, son nefeslerine kadar takımlarına sahip çıkacaklarını belirtti.

Lige galibiyetle başlamak istediklerini kaydeden Sözen, "Bingöl Solhanspor olarak en büyük gücümüz taraftarımızdır. Bütün taraftarlarımızdan ricamız maça gelerek takımlarına sahip çıkmaları. Kişiler gelip geçici, takımımız Bingöl Solhanspor kalıcıdır. Allah bizleri sizlere mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Bingöl Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor Haberleri
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Haber: Efeler Ligi'nde Bingöl Solhanspor, yarın Yeni Kızıltepespor'u ağırlayacak - Haberler Spor
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