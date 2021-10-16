Efeler Ligi'nde Bingöl Solhanspor, yarın Arkas Spor'u ağırlayacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Efeler Ligi'nde Bingöl Solhanspor, yarın Arkas Spor'u ağırlayacak

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Spor
Efeler Ligi'nde Bingöl Solhanspor, yarın Arkas Spor'u ağırlayacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, 3. hafta maçında yarın Arkas Spor'u konuk edecek.

BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, 3. hafta maçında yarın Arkas Spor'u konuk edecek.

Merkez Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.

Kulüp başkanı Ziya Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon çok detaylı bir araştırma neticesinde transferler yaptıklarını ancak bazı oyuncuların takıma uyum sağlayamadığını söyledi.

Bu nedenle verim alamadıkları 3 oyuncu ile yollarını ayırdıklarını anımsatan Sözen, daha güçlü bir şekilde başlamak için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Takımda önemli eksikler olmasına rağmen Arkas Spor maçını kazanmak istediklerini dile getiren Sözen, "Birkaç gün içinde 2 yabancı, 1 de yerli oyuncu transfer edeceğiz. Yeni transferlerimizle iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Taraftarlarımızın sonuç ne olursa olsun bize güvenmelerini ve sabırlı olmalarını istiyoruz. Geçen sezon da ilk 5 maçta 1 galibiyet almıştık ama sezon sonu 1 maçla play-off etabını kaçırdık." ifadelerini kullandı.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Okan Bayülgen Güzel Sözler
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Gazeteler Ali İhsan Su Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu Mehmet Ali Erbil Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Efeler Ligi'nde Bingöl Solhanspor, yarın Arkas Spor'u ağırlayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 13:48:26. #1.12#