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Efeler Ligi'nde Bingöl Solhanspor, Fenerbahçe'nin konuğu olacak

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Spor
Efeler Ligi'nde Bingöl Solhanspor, Fenerbahçe'nin konuğu olacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, 4. hafta maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak.

BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, 4. hafta maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.

Kulüp başkanı Ziya Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın olduğu bir ligde yer almalarının büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Takımlarının sezona kötü başladığını belirten Sözen, bu nedenle bir takım oyuncu değişikliklerine gittiklerini kaydetti.

Yeni bir kadro oluşturduklarını kaydeden Sözen, "Takımımızın şu an moral ve motivasyonu yerinde. İnşallah Fenerbahçe maçını galibiyetle bitirip çıkışa geçmek istiyoruz. Bunun için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Takımımızı İstanbul'da karşıladım. İnşallah bütün Bingöllü hemşerilerimize ve taraftarlarımıza güzel galibiyet armağan etmek isteriz." ifadelerini kullandı.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor Haberleri
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