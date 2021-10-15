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Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, Bulgar smaçör Grozdanov'u transfer etti

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Spor
Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, Bulgar smaçör Grozdanov'u transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, Bulgar smaçör Branimir Grozdanov'u kadrosuna kattı.

BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, Bulgar smaçör Branimir Grozdanov'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki 1,90 metre boyundaki Grozdanov ile yeni sezon için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, transferin kulüp ve oyuncu için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor Haberleri
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Haber: Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, Bulgar smaçör Grozdanov'u transfer etti - Haberler Spor
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