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Efeler'den spor kulüplerine destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Efeler'den spor kulüplerine destek

Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren spor kulüplerine, Efeler Belediyesi tarafından 2021-2022 sezonu için 650 bin TL nakdi destek verilecek.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren spor kulüplerine, Efeler Belediyesi tarafından 2021-2022 sezonu için 650 bin TL nakdi destek verilecek.

Efeler Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci oturumu Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, spor kulüplerine yapılacak destek dikkat çekti. İlçe genelinde faaliyet gösteren spor kulüplerine 2021 - 2022 sezonunda dağıtılmak üzere nakdi yardım yapılması ile ilgili görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edilirken, Efeler Belediyesi tarafından ilçe genelindeki spor kulüplerine toplam 650 bin TL nakdi destek sağlanacak. - AYDIN

Efeler'den spor kulüplerine destek

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Haber: Efeler'den spor kulüplerine destek - Haberler Spor
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