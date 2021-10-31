Edirne Şahi Spor Kulübü güreşçisi Sarıaslan, Balkan şampiyonu oldu

EDİRNE (AA) - Edirne Şahi Spor Kulübü güreşçisi Özlem Sarıaslan, Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, İskeçe kentinde 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya Edirne'den katılan tek sporcu olan Sarıaslan, 62 kiloda şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonaya Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Moldova, Kuzey Makedonya ve Kosova'dan sporcular katıldı.

Kulüp Başkanı Şamil Doğu Delen, sporcuları Sarıaslan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda şampiyon olarak kendilerine en güzel bayram hediyesini verdiğini belirtti.

Sarıaslan'ın bu anlamlı günde Türk kadınının cesaret, akıl ve yeteneğini gösterdiğini aktaran Delen, "Öncelikle sporcumuzu, başantrenörümüz Mustafa Hatipler ile antrenörlerimiz Taner Ergül ve Bilal Ersöz'ü tebrik ediyorum. Sporcumuzun ailesine, Edirne TOHM antrenör ve yetkililerine, kadın sporcularımızla özel ilgilenen TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'a da sonsuz şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

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