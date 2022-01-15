SPOR Edirne'de 'Eskrim Kılıç Açık Turnuvası' başladı

EDİRNE (DHA) - Edirne'de ' Eskrim Kılıç Açık Turnuvası' başladı

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Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)-

TÜRKİYE Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 14, 12 ve 10 yaş altı Kılıç Açık Turnuvası, Edirne'de başladı. Türkiye Eskrim Federasyonu İl Temsilcisi İskender Berrak, 13 ilden 220 sporcunun katıldığı turnuvada gençlerin hedefinin ilerleyen süreçte milli takıma yükselmek olduğunu dile getirdi.

Türkiye Eskrim Federasyonu takviminde yer alan ve 2 gün sürecek U14, U12 ve U10 Kılıç Açık Turnuvası Edirne Spor Salonu'nda başladı. U10 kategorisinde 47, U12 kategorisinde 77, U14 kategorisinde ise 96 olmak üzere toplam 220 sporcunun katıldığı turnuvaya Türkiye'nin 13 ilinin yanı sıra Azerbaycan'dan da 4 sporcu katılım gösterdi. Türkiye Eskrim Federasyonu İl Temsilcisi İskender Berrak, turnuvada gençlerin hedefinin ilerleyen süreçte milli takıma yükselmek söyledi.

'ESKRİME CİDDİ TALEP VAR'

Türkiye genelinde yaklaşık bin sporcunun eskrim sporu yaptığını belirten ve talebin arttığını dile getiren Berrak, "10, 12 ve 14 yaş altı 220 sporcu, madalya için ter döküyor. Ayrıca Azerbaycan'dan sporcular da organizasyona katıldı. Edirne'de 6 lisanslı sporcumuz ve temel eğitim alan 4 sporcumuz var. Türkiye'de yaklaşık bin sporcu eskrim yapıyor. Eskrime dünyada ciddi talep var. Her spor dalı gibi eskrim de pandemiden etkilendi, sporcu kayıpları oldu. Şu anda toparlanma sürecinde" dedi.

'EN BÜYÜK HEDEFLERİ MİLLİ TAKIM'

Eskrimin konsantrasyon sağlaması ve odaklanmayı arttırması açısından çok etkili bir spor olduğunu belirten Berrak, "Eskrime çocuklar ve gençler yönelmeli. Çocuğun odaklanmasını güçlendiriyor, konsantre olmasını sağlıyor, dikkat dağınıklığına karşı etkili bir spor. Buradaki gençlerimiz de bunu yapıyor. En büyük hedefleri ise Türkiye'de yıl içerisinde düzenlenen 8 turnuvanın sonucuna göre milli takım aday kadrosuna seçilmek" diye konuştu.

Turnuva, yarın düzenlenecek final karşılaşmalarının ardından sona erecek.