SPOR Eda Erdem Dündar: Olimpiyat vizesini ilk elemede almak istiyoruz

Olgucan KALKAN-Sezer AFŞAR/İSTANBUL, (DHA)- Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek olan 2020 Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Zorlu bir turnuva olacak ama biz ilk elemede bileti alıp işi bitirmek istiyoruz. İnşallah güzel bir turnuva geçiririz" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, Filenin Sultanları'nın oynayacağı Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri ve Avrupa Voleybol Şampiyonası hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Olimpiyatlarda yer almayı takım olarak çok istediklerini vurgulayan Dündar, "Olimpiyat elemeleri maçlarına ilk önce Almanya'yla başlıyoruz. Almanya, çok disiplinli ve iyi takım oyunu oynayan bir ekip. Sonrasında Çekya ile karşılaşacağız. Uzun yıllardır onlarla karşılaşmadık ama bireysel olarak oyunculara baktığımızda; ülkemizde ve Avrupa'da da mücadele eden oyuncuları var. Son olarak, son olimpiyat şampiyonu Çin ile karşılaşacağız. Net bir şekilde en zorlu maç Çin, diyebilirim. Onların kendi halkı önünde mücadele edeceğiz. Bence çok keyifli bir maç olacak. Çin halkı da spora ve voleybola çok fazla ilgi gösteriyor. Çok dolu bir seyirci önünde oynayacağımızı düşünüyorum. Bunu avantaja çevirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ÇİN'E KARŞI OYUN İÇİ DEVAMLILIĞI SAĞLAMALIYIZ"

Çin karşısında oyun içi devamlılığı sağlamaları gerektiğine dikkat çeken 32 yaşındaki kaptan, "Bence takım olarak iyi oynamamız gerekiyor. Herkes takım olarak performansını iyi tutmalı. Oyundaki devamlılığı da sağlamamız gerekiyor. Zaman zaman düşüşler yaşayabiliyoruz ama biz bu devamlılığı sağlarsak ve oyundan kopmazsak bu bizim için anahtar olur diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"OLİMPİYAT OYUNLARI, VOLEYBOLUN ZİRVESİ"

2012 Londra Olimpiyatları'ndaki ortamı takım arkadaşlarına anlattığını belirten Eda Erdem Dündar, "Ben kızlara 2012 Londra Olimpiyatları'na gittiğimde o yaşadığım duyguları aktarmaya çalışıyorum. Çünkü olimpiyatlar voleybolun zirvesi. İnanılmaz bir atmosfer. Dünyanın en iyileriyle aynı olimpiyat köyünde yaşıyorsunuz ve aynı ortamda yemek yiyorsunuz. Birçok branştan sporcuyla tanışıyorsunuz, yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz ve birçok branşı da takip edebiliyorsunuz. Çok keyifli ve güzel bir organizasyon. Ben kızlara, buraya gitmek gerçekten lazım, diye söylüyorum. Onlar da çok heyecanlılar. İnşallah güzel bir turnuva olur" şeklinde konuştu.

"TERZİC'İN TÜRKİYE'DE ÇALIŞMASI BİZİM İÇİN DEZAVANTAJ DEĞİL"

Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki rakipleri Sırbistan'ın antrenörü Zoran Terzic'i Fenerbahçe'den çok iyi tanıdığını söyleyen Dündar, "Grubumuza baktığımızda son Avrupa şampiyonu Sırbistan var. Bunun özgüveni ve bilinciyle Ankara'da olacaklar. Bizim grubun son maçı olacak. Tabii ki Terzic'i yakından tanıyorum. Antrenörümüzü de tanıyorum, Türkiye liginde bir sene beraber çalıştık. Ben bunun dezavantaj olacağını düşünmüyorum. İki ekip de aslında birbirini çok iyi tanıyor. Çok fazla maç yapıyoruz. Terzic'i antrenörüm olduğu için daha iyi tanıyorum. Sistemini biraz daha iyi biliyorum, diyebilirim. Sonuçta biz bu hazırlıkları her takım için yapıyoruz. Teknik ekibimiz hem teknik hem de taktik anlamda çok vakit harcıyor. Rakiplerimize çok çalışıyoruz. Bizim için dezavantaj değil avantaj olsun istiyoruz her şey" dedi.

"TÜRK HALKININ, VOLEYBOL İZLEYİCİSİNİN BAŞARIYA İHTİYACI VAR"

Ankara'da düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda başarılı olmak istediklerini ifade eden Eda Erdem Dündar, "16 sene sonra tekrardan Ankara'dayız. Bence Türk halkının, Filenin Sultanları'nın, Ankara seyircisinin ve voleybol seyircisinin böyle bir turnuvaya ve başarıya ihtiyacı var. Biz bunun bilincindeyiz ve bunun sorumluluğunun da farkındayız. Biz Ankara ve Türkiye'nin her yerinden gelebilen herkesi 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Ankara'ya bizi desteklemeye davet ediyoruz. Çünkü onlar bizim için itici bir güç. Salon dolu olduğu zaman biz kendimizi çok daha güçlü hissediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA