Eczacıbaşı Dynavit'in lansman filmi yayınlandı

Eczacıbaşı'nın vitamin ve mineral markası Dynavit, yeni sezonda Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı ile yaptığı iş birliğini, 'Sonuna Kadar Aradığın Destek' adını verdiği bir lansman filmi ile duyurdu.

Eczacıbaşı'nın koruyucu sağlık alanındaki gıda takviyesi markası Dynavit; bireylerin, özellikle de kız çocuklarının, genç kızların ve kadınların spora ilgisini artıracak her çalışmanın, sağlıklı nesiller yetiştirmek için önemine ve kadınların gücüne yürekten inanıyor. Bu inançla; hayallerinin peşinden koşan, başarmak için mücadele eden kadınların aradığı destek olmak isteyen Dynavit; uluslararası arenada ve Türkiye'de kazandığı kupaların yanı sıra, kız çocuklarının spor yoluyla gelişimine sağladığı katkılarla adını tarihe yazdıran turuncu-beyazlı kulüp Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı ile iş birliği gerçekleştiriyor.

'Sonuna Kadar Aradığın Destek' ana mesajı ile bu iş birliğini anlatan lansman filminde bir takımın başarıya giden noktada moral ve motivasyonu arttıran taraftar desteği ne denli önemliyse günümüz yaşam temposunda vitamin ve mineral desteği almanın da o denli önemli olduğunun altı çiziliyor. Film, takımın sıradan bir deplasman yolculuğu ile başlıyor. Ancak bu yolculuk, taraftar grubu Tigers'ın sürprizi ile çok geçmeden sıra dışı bir hal alıyor. Taraftarlarının oluşturduğu büyük kortej ve Fatma Turgut'un seslendirdiği filmin jingle'ı eşliğinde sahaya çıkan voleybolcular yeni sezonda, yeni başarılara Eczacıbaşı Dynavit imzası atmaya hazırlanıyor. - İSTANBUL

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