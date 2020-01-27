Spor dünyasının ünlü isimleri Kobe Bryant'ın ölümü için ne dedi?
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Spor dünyasının ünlü isimleri Kobe Bryant'ın ölümü için ne dedi?

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirmesi, dünyanın birçok yerinde üzüntüyle karşılandı.

27.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:28
Spor dünyasının ünlü isimleri Kobe Bryant'ın ölümü için ne dedi?

ABD'li ünlü basketbolcu 'ın 'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirmesi, dünyanın birçok yerinde üzüntüyle karşılandı.


Basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen 41 yaşındaki ABD'li oyuncu ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın hayatını kaybetmesinin ardından Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Novak Djokovic, Cristiano Ronaldo'nun da aralarında yer aldığı dünyasının önemli isimleri üzüntülerini çeşitli mecralardan paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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