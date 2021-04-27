Spor dünyasının bilinmeyenlerini kaleme alan Arife Ünüvar'ın kitabı okuyucuyla buluştu
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Spor dünyasının bilinmeyenlerini kaleme alan Arife Ünüvar'ın kitabı okuyucuyla buluştu

Spor dünyasının bilinmeyenlerini kaleme alan Arife Ünüvar'ın kitabı okuyucuyla buluştu
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Yazar Arife Ünüvar'ın "Bir Gün Mutlaka" adlı kitabı okuyucuyla buluştu.

Yazar Arife Ünüvar'ın "Bir Gün Mutlaka" adlı kitabı okuyucuyla buluştu.

Birçok dergi ve gazetede köşe yazarlığı yapan Ünüvar, spor dünyasının bilinmeyenlerini kaleme aldı.

Ünüvar, birçok başarı hikayesine yer verdiği ilk kitabını okuyucuyla buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

Arife Ünüvar, AA muhabirine, uzun yıllar hem ulusal hem de yerel basında spor yazarlığı yaptığını söyledi.

Bu süreçte yazmaktan hiç kopmadığını anlatan Ünüvar, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır hazırladığım eserimi okuyucuyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Okuyucuların hayatına ilham veren başarı hikayeleri, yürekleri ısıtan sözler, şiirler, okuduğunuz bir kitap, hayatınıza yön veren bir isim olmuştur. Heyecan, aşk, hayal ve daha birçok şey. Okuyucuların, bu kitabın içinde kendisine ait olacağını düşündüğüm pek çok şey bulacağını düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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