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Galatasaray, Güncel

Spor dünyasını korona virüs vurdu !

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Mart ayı medya raporunu açıkladı.

14.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:30
Spor dünyasını korona virüs vurdu !

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Mart ayı medya raporunu açıkladı. Rapora göre, en çok konuşulan takım Galatasaray, futbolcu Sörloth, teknik direktör Fatih Terim, yönetici ise Abdürrahim Albayrak olurken, hakemler kategorisinde de Cüneyt Çakır ilk sırada yer aldı.

Medya Takip Merkezi'nin, Mart ayı kapsamında yaptığı medya araştırmasına göre, korona virüs geçtiğimiz ayın spor gündemini de etkiledi. Dünya genelinde vaka sayısı giderek artan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgını spor faaliyetlerini durdurdu. Futbolda da pek çok lige ve turnuvaya ara verildi. Avrupa'da yerel ligler ve Şampiyonlar Ligi askıya alınırken, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası da 2021 yazına ertelendi. Birçok kulübün ödeyeceği maaşlarda indirime gitme kararı almasıyla, virüs salgını futbolcu maaşlarını da etkilemiş oldu.

GALATASARAY'DA FEDA DÖNEMİ

Barcelona ve Juventus gibi dev kulüplerin futbolcu maaşlarında kesintiye gitmesinin ardından Galatasaray da düğmeye bastı. Korona virüs krizi nedeniyle tüm Avrupa kulüpleri gibi ekonomik olarak büyük bir sıkıntı yaşamaya başlayan sarı-kırmızılılar, maaşı yüksek olan futbolcularla masaya oturma kararı aldı. Yönetimin ilk olarak Falcao, Muslera, Belhanda ve Feghouli ile görüşme yapması bekleniyor. Galatasaray, Mart ayında 74 bin 98 habere konu olarak, medyada en çok yer alan takım oldu. Galatasaray'ı ikinci sırada 58 bin 11 haber ile Fenerbahçe, üçüncü sırada ise 55 bin 978 haber ile Beşiktaş takip etti.

TRABZONSPOR, SÖRLOTH'UN FİYATINI BELİRLEDİ

Trabzonspor, bonservisini alarak gelecekte büyük bir transfer bedeli elde etmeyi amaçladığı Sörloth'un değerini şimdiden belirledi. Bordo-mavililer, özellikle Milan olmak üzere birçok takımın radarında olan Alexander Sörloth için 30 milyon Euro isteyecek. Attığı 19 golle Süper Lig'de gol krallığının zirvesinde bulunan Trabzonspor'un yıldızı, geride bıraktığımız Mart ayında 7 bin 644 haberde yer alarak spor basınının en çok konuştuğu futbolcu oldu. Listenin ikinci basamağında 7 bin 588 haber ile Falcao, üçüncü basamağında ise 6 bin 40 haber ile Muslera yer aldı.

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK İÇİN KORONA VİRÜS TEŞHİSİ KONULDU

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde korona virüs testi pozitif çıkmıştır. İkinci başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın, tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir" denildi.

Mart ayında 13 bin 217 habere konu olan Abdürrahim Albayrak, ay boyunca en çok konuşulan kulüp yöneticisi olurken; 14 gün boyunca tedavi gördüğü hastaneden taburcu olacağının müjdesini verdi. Albayrak'ı sırası ile takip eden isimler ise 7 bin 702 haber ile Nihat Özdemir ve 5 bin 900 haber ile Ali Koç oldu.

FATİH TERİM'İN DE TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Dünya genelinde ölümlere sebebiyet veren korona virüsün ülkemizde tespit edilmesinin ardından, Galatasaray camiası ikinci bir haberle sarsıldı. Abdurrahim Albayrak'ın ardından Fatih Terim de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada korona virüs test sonucunun pozitif olduğunu belirtti. Türk futbolunun 66 yaşındaki tecrübeli teknik adamının korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmasından sonra başta Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere spor camiasından birçok kesiminden, sanat camiasından ve taraftarlardan Terim için geçmiş olsun mesajları yayımlandı. Tedavi gördüğü hastaneden 7 gün sonra taburcu olan teknik adam 37 bin 600 haber ile Mart ayının en fazla konuşulan teknik direktörü oldu. Terim'i sırası ile 12 bin 803 haber ile Sergen Yalçın ve 10 bin 261 haber ile Ersun Yanal izledi.

Cüneyt Çakır'dan Evde Kal çağrısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını hakkında spor camiasından mesajlar gelmeye devam etti. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden başarılı hakemlerden Cüneyt Çakır, korona virüs hakkında bu seferki rakibimiz çok tehlikeli açıklamasını yaparken, evde kalma uyarısını da unutmadı. Bir video görüntüsü paylaşarak; "Evde kalarak, hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyalım. Haydi Türkiye, bu maçı hep birlikte kazanabiliriz" açıklamalarında bulunan FIFA kokartlı hakem, ay boyunca medyada yer aldığı 37 bin 660 haber ile kendi kategorisinde Mart ayını birinci tamamladı.

Çakır'ı sırası ile başarılı hakemlerimizden 2 bin 318 haber ile Ali Palabıyık ve 2 bin 184 haber ile Mete Kalkavan takip etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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