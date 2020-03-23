SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Spor dünyasından Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları - Spor
Galatasaray, Fatih Terim, Koronavirüs, Başakşehir, Spor

Spor dünyasından Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları

Galatasaray: Seninleyiz hocam, bir kez daha birlikte yeneceğizFenerbahçe: Kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruzMedipol Başakşehir: En kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruzAnadolu Efes: En büyük dileğimiz, Sayın Fatih Terim'in sağlığına en kısa sürede kavuşmasıdırKulüpler...

23.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:00
Spor dünyasından Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları

Galatasaray:  Seninleyiz hocam, bir kez daha birlikte yeneceğiz

Fenerbahçe: Kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz

Medipol  Başakşehir: En kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz

Anadolu Efes: En büyük dileğimiz, Sayın Fatih Terim'in sağlığına en kısa sürede kavuşmasıdır

Kulüpler Birliği Vakfı: Zor günleri birlikte atlatacağız, birlikte başaracağız

İSTANBUL,-

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından spor camiasından tecrübeli teknik adam için geçmiş olsun mesajları yayımlandı. Terim için yayımlanan geçmiş olsun mesajları şöyle:

GALATASARAY

"Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha birlikte yeneceğiz."

FENERBAHÇE"Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz."

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR"Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz"

BEŞİKTAŞ"Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz"

ANADOLU EFES"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Galatasaray Spor Kulübü Futbol A Takımı Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendik. En büyük dileğimiz, Sayın Fatih Terim'in sağlığına en kısa sürede kavuşmasıdır. Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri, antrenörleri, sporcuları ve çalışanlarına uygulanan Covid-19 testlerinde yeni pozitif vakaların çıkmamasını da temenni ederiz. Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak bir kez daha Covid-19 ile mücadele eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI"Geçmiş olsun Fatih Terim! En kısa zamanda tekrar sağlığınıza kavuşmanızı temenni ediyoruz.  Zor günleri birlikte atlatacağız. #BirlikteBasaracagiz!"

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU"Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisini üzülerek öğrendik. Terim ailesi, Galatasaray camiası ve Türk spor kamuoyuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyoruz."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU"Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ"Sevgili @fatihterim'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en yakın sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BAŞKANI GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ"Değerli dostum Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli dostuma geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum."

DEMİR GRUP SİVASSPOR

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz."


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Terim'in virüse yakalanması sonrası Mustafa Cengiz'den test kararı Spor
Terim'in virüse yakalanması sonrası Mustafa Cengiz'den test kararı
Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen'den ilk sözler! Spor
Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen'den ilk sözler!
Terim'den gelen kötü haber sonrası çok sert tepki: Hesap vereceksiniz Spor
Terim'den gelen kötü haber sonrası çok sert tepki: Hesap vereceksiniz
Milyonlarca Galatasaraylı Fatih Terim'in bu sözlerini paylaşıyor Spor
Milyonlarca Galatasaraylı Fatih Terim'in bu sözlerini paylaşıyor
Terim'de koronaya rastlanmasının ardından, Beşiktaş harekete geçti Spor
Terim'de koronaya rastlanmasının ardından, Beşiktaş harekete geçti
Koronaya yakalanan Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi Spor
Koronaya yakalanan Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi
Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı
Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı
Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor
Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz
Ahmet Nur Çebi: Ligler Haziran sonuna sarkarsa, bu haliyle tescil edilebilir
Ahmet Nur Çebi: Ligler Haziran sonuna sarkarsa, bu haliyle tescil edilebilir
Demba Ba, transfer için Beşiktaş'a haber gönderdi
Demba Ba, transfer için Beşiktaş'a haber gönderdi
Minibüs şoförlüğünden zirveye! İşte virüse yakalanan Albayrak'ın hayatı
Minibüs şoförlüğünden zirveye! İşte virüse yakalanan Albayrak'ın hayatı
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak
'Sevgilimle karantinaya girseydim' diyen ünlü sporcu Twitter'ı salladı
"Sevgilimle karantinaya girseydim" diyen ünlü sporcu Twitter'ı salladı
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her...
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 'evde kal' çağrısı yaptı
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı
Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti
Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Murat Kurum Donald Trump Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı
Magazin Seda Akgül Muhterem Nur Demet Akalın Serra Yılmaz
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Bülent Uygun Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Polis Beşiktaş
Şu an buradasınız: Spor dünyasından Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 00:35:14. #1.15#
title