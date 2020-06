Spor dünyasından Beşiktaş'a 'geçmiş olsun' mesajları (2) Beşiktaş'ta 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıkmasının ardından geçmiş olsun mesajları gelmeye devam ediyor.

Süper Lig'de yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Birçok federasyon ve kulüp de siyah-beyazlı ekip için geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Mesajlardan bazıları şöyle: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU"Yapılan kontroller sonucunda Covid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları ile Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU"Beşiktaş Futbol Takımı'nda iki futbolcunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübü'ne ve testleri pozitif çıkan sporcularına içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."FENERBAHÇE: "Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü'nün 2 futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş."İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: "COVID - 19 testi pozitif çıkan futbolculara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş."TRABZONSPOR: "Yapılan COVID-19 testleri sonucunda iki futbolcusunda pozitif vakaya rastlanan Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcuların kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız."GALATASARAY: " Koronavirüs testleri pozitif çıkan Beşiktaş futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz."BTCTURK YENİ MALATYASPOR"Kovid-19 testi pozitif çıkan Besiktas futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz."FRAPORT TAV ANTALYASPOR"Beşiktaş'ın Covid-19 testleri pozitif çıkan iki futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."AYTEMİZ ALANYASPOR"Covid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları ile Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."DEMİR GRUP SİVASSPOR"Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz."GENÇLERBİRLİĞİ"Covid-19 testi pozitif çıkan iki Beşiktaş futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."YUKATEL DENİZLİSPOR"Covid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."GAZİANTEP FK

"Covid-19 testi pozitif olarak sonuçlanan iki futbolcuya ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."

Kaynak: DHA