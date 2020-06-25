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Spor dünyasından Beşiktaş'a 'geçmiş olsun' mesajları

2 futbolcusunun Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş için federasyonlar ve kulüpler 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

Spor dünyasından Beşiktaş'a 'geçmiş olsun' mesajları
25.06.2020 22:22 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:26

2 futbolcusunun Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş için federasyonlar ve kulüpler 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

Süper Lig'de yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Birçok federasyon ve kulüp de siyah-beyazlı ekip için geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Mesajlardan bazıları şöyle:

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU"Beşiktaş Futbol Takımı'nda iki futbolcunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübü'ne ve testleri pozitif çıkan sporcularına içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."FENERBAHÇE: "Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü'nün 2 futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş."İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: "COVID - 19 testi pozitif çıkan futbolculara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş."TRABZONSPOR:

"Yapılan COVID-19 testleri sonucunda iki futbolcusunda pozitif vakaya rastlanan Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcuların kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız."


Kaynak: DHA

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