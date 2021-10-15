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Dünyanın gözü Bodrum'da

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Dünyanın gözü Bodrum'da

Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) yine renkli görüntülerle başladı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) -

Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) yine renkli görüntülerle başladı. Bu yıl 9'uncusu gerçekleşen, 16 ülke 77 kulüpten 286 sporcunun kayıt yaptırdığı BIOR, Milta Marina'dan Belediye Meydanı'na düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından verilen ilk startlarla başladı. Bodrum Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Yelken Federasyonu'nun destekleri, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonun açılış törenine Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Vekili Kemal Özsarsılmaz, belediye başkan yardımcıları, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.

Törende konuşan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk, Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'nın 2 yıldır pandemi dolayısıyla ertelendiğini, normal şartlarda mart ayında gerçekleşen yarışların bu nedenle ilk kez ekim ayında düzenlendiğini belirterek, "Normal hayata dönme yolunda bu güzel organizasyonu bu sene ekim ayında yapmaya karar verdik. Bu organizasyonun, 2022 yılında kulübümüz ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dünya Optimist Şampiyonası'na güzel bir prova niteliğinde olmasını ümit ediyoruz" dedi.

DÜNYA BARIŞINA KATKI SUNACAK

Bodrum Belediye Başkan Vekili Kemal Özsarsılmaz, "9'uncusunu gerçekleştirdiğimiz bu şampiyonanın aynı zamanda dünya barışına spora ve kardeşliğe katkı sunmasının yanı sıra turizmimize olumlu yansımaları olacağı inancındayız. Bu önemli organizasyon aynı zamanda, 4-14 Temmuz 2022 tarihlerinde Bodrum'un ev sahipliğinde gerçekleşecek Optimist Dünya Şampiyonası'na da hazırlık niteliğinde olacaktır" dedi. 4 grupta 3'er yarış için yelken açan sporcular renkli görüntüler oluştururken, 9'uncu BIOR, 18 Ekim Pazartesi günü ödül töreniyle sona erecek.


- Bodrum
Dünyanın gözü Bodrum'da

Dünyanın gözü Bodrum'da

Dünyanın gözü Bodrum'da

Dünyanın gözü Bodrum'da

Dünyanın gözü Bodrum'da

Dünyanın gözü Bodrum'da

Dünyanın gözü Bodrum'da

Dünyanın gözü Bodrum'da

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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