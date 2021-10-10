Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Muhammed Emin Burun, erkekler 96 kiloda katıldığı Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 3. oldu.
Muhammed Emin Burun, erkekler 96 kiloda katıldığı Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 3. oldu.
Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen şampiyonanın 6. gününde podyuma çıkan Muhammed Emin, koparmada 147, silkmede 179, toplamda da 326 kilo kaldırarak 3 bronz madalya kazandı.
Milli takımın organizasyondaki madalya sayısı, 6 altın, 4 gümüş, 6 bronz olmak üzere 16'ya yükseldi.
Şampiyonada yarın erkekler 102 kiloda Taner Çağlar mücadele edecek.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri