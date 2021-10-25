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Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası sona erdi

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası sona erdi

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 12 madalya kazandı.

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 12 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Loutraki kentinde gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.

Milli güreşçiler; 1 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 12 madalya elde etti.

Organizasyonda altın madalyayı serbest stilde Mükerrem Yenici kazandı. Türkiye, serbest stil C kategorisinde (46-50 yaş) ABD'nin ardından dünya ikincisi oldu.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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