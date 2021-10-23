Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 4 madalya elde etti

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 4 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Loutraki kentinde devam eden organizasyonda milli güreşçiler, grekoromen stil C ve D kategorilerinde 1 gümüş ile 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

D kategorisinde Ercan Ayyıldız gümüş, Osman Önder ile Ömer Topal bronz madalya elde etti. C kategorisinde ise Nurettin Aras bronz madalyayla günü tamamladı.