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Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 4 madalya elde etti

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 4 madalya elde etti

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 4 madalya kazandı.

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 4 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Loutraki kentinde devam eden organizasyonda milli güreşçiler, grekoromen stil C ve D kategorilerinde 1 gümüş ile 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

D kategorisinde Ercan Ayyıldız gümüş, Osman Önder ile Ömer Topal bronz madalya elde etti. C kategorisinde ise Nurettin Aras bronz madalyayla günü tamamladı.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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