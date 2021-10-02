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Dünya Supersport Şampiyonası'nda Can Öncü, ilk yarışı 8. bitirdi

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Dünya Supersport Şampiyonası'nda Can Öncü, ilk yarışı 8. bitirdi

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'de yapılan 11. ayağında ilk yarışı 8. tamamladı.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'de yapılan 11. ayağında ilk yarışı 8. tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, Uluslararası Algarve pistindeki ilk yarışta 8. oldu.

Genç pilot, organizasyondaki ikinci yarışına yarın TSİ 14.30'da başlayacak.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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Haber: Dünya Supersport Şampiyonası'nda Can Öncü, ilk yarışı 8. bitirdi - Haberler Spor
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