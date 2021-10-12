Dünya Rafting Şampiyonası 2022 yılında Dalaman'da yapılacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Rafting Şampiyonası 2022 yılında Dalaman'da yapılacak

AA / Durmuş Genç - Haberler | Spor
Dünya Rafting Şampiyonası 2022 yılında Dalaman'da yapılacak

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve WRF Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı, Dünya Rafting Şampiyonası'nın 2022 yılında Dalaman'da yapılacağını açıkladı.

MUĞLA (AA) - Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve WRF Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı, Dünya Rafting Şampiyonası'nın 2022 yılında Dalaman'da yapılacağını açıkladı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret eden Yardımcı, önümüzdeki yıl Dalaman Çayı'nda yapılması planlanan Dünya Rafting Şampiyonası hakkında bilgi verdi.

Dünya Şampiyonası'nın Dalaman'ın ve Muğla'nın tanıtımına olumlu katkıları olacağını belirten Yardımcı, rafting sporunun gelişimi için verilen desteklerden dolayı Vali Orhan Tavlı'ya teşekkür etti.

Muğla'daki rafting sporu potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve rafting sporunun gelişimi için yapılan projeleri desteklediklerini belirten Vali Tavlı ise 4 mevsim turizm hedefiyle entegre olarak "Dalaman Tarihi Atatürk Köprüsü Raftingle Buluşuyor" projesinin desteklendiğini söyledi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 946 bin liralık desteğiyle Dalaman çayı üzerinde bulunan tarihi Atatürk köprüsü yanında uluslararası standartlarda altyapı tesisleri yapılacağını aktaran Tavlı, "Dalaman, raftingin başkenti olacak. Spor turizmi gibi alternatif turizm modelleriyle dört mevsim turizm hedefimize ulaşacağız. Spora verdiğimiz destek artarak devam edecek." diye konuştu.

Ziyarete, Federasyon Genel Sekreteri Adil Kamberoğlu, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Spor Şube Müdürü Serkan Paçalı, Milli Takımlar Başantrenörü Savaş İzmirli ve Muğla Rafting İl Temsilcisi Ali Mürşit Yağmur katıldı.

Dünya Rafting Şampiyonası 2022 yılında Dalaman'da yapılacak

AA / Durmuş Genç - Spor Haberleri
Letonya maçına damga vuran anlar! Herkes çılgın gibi sevindi, Kuntz hüngür hüngür ağladı

Letonya maçına damga vuran anlar! Herkes çılgın gibi sevindi, Kuntz hüngür hüngür ağladı

 Son Dakika: Dünya Kupası umudumuz sürüyor! Türkiye, deplasmanda Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 yendi

Son Dakika: Dünya Kupası umudumuz sürüyor! Türkiye, deplasmanda Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 yendi

 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Meral Akşener İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Sergen Amelia Hamlin Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Mesut Özil Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünya Rafting Şampiyonası 2022 yılında Dalaman'da yapılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 18:03:35. #1.17#