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Dünya'nın en büyük açık su yüzme yarışları serisi Oceanman başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Dünya'nın en büyük açık su yüzme yarışları serisi Oceanman başlıyor

24 ülkeden bin 100 sporcuyu kapsayan Dünyanın en büyük açık su yüzme yarışı serisi Oceanman, Türkiye'de ikinci kez Alanya'da 16-17 Ekim tarihlerinde yapılacak.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - 24 ülkeden bin 100 sporcuyu kapsayan Dünyanın en büyük açık su yüzme yarışı serisi Oceanman, Türkiye'de ikinci kez Alanya'da 16-17 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde; her yaştan ve her seviyeden yüzücülerin katılacağı organizasyonda 2/ 5/ 10 kilometre yarışlarının yanı sıra 3 bin 750 metre 'Oceanman Team' takım ve 500 metre 'Oceanman Kids' çocuk yarışları da olacak.

"Sporcular Alanya Kalesi çevresinde yüzecek"

Oceanman Türkiye, 5 ve 10 kilometre yarışları Keykubat ve Kleopatra Plajları arasında yapılacak. Kleopatra Plajı'ndan verilecek start ile Alanya Kalesi çevresinde yüzüp, 5K Oceanman Keykubat Plajı'nda tamamlanacak. 10K Oceanman yüzücüler ise Kleopatra Plajı'nda beslenme noktasında soluklanıp Keykubat Plajı'na geri yüzecekler.

"Başkan Yücel'den davet"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya'da spor turizmine ve tanıtımına önemli katkılar sağlayan dünyanın en büyük açık su yüzme yarışı Oceanman, 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Tüm vatandaşlarımızı organizasyonumuza bekler ve yarışa katılan sporcularımıza şimdiden başarılar dilerim" dedi. - ANTALYA

Dünya'nın en büyük açık su yüzme yarışları serisi Oceanman başlıyor

Dünya'nın en büyük açık su yüzme yarışları serisi Oceanman başlıyor

Dünya'nın en büyük açık su yüzme yarışları serisi Oceanman başlıyor

Dünya'nın en büyük açık su yüzme yarışları serisi Oceanman başlıyor

Dünya'nın en büyük açık su yüzme yarışları serisi Oceanman başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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