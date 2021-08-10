SPOR Dünya Motokros Şampiyonası için Afyonkarahisar'a karavan ve kamp merkezi
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SPOR Dünya Motokros Şampiyonası için Afyonkarahisar'a karavan ve kamp merkezi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Dünya Motokros Şampiyonası için Afyonkarahisar'a karavan ve kamp merkeziAli Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,(DHA)- Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye ve Dünya Motokros Şampiyonası Afyon etapları için, Afyon Motor Sporları Merkezi'ne karavan ve kamp merkezi yapıldı.

SPOR Dünya Motokros Şampiyonası için Afyonkarahisar'a karavan ve kamp merkezi

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,(DHA)- Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye ve Dünya Motokros Şampiyonası Afyon etapları için, Afyon Motor Sporları Merkezi'ne karavan ve kamp merkezi yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen karavan ve kamp merkezi hakkında bilgi verdi. Başkan Mehmet Zeybek, 25 karavanlık alanın hazır olduğunu, ihtiyaç halinde 10-15 karavan için daha yerin hazır olacağını aktardı. Dünya ve uluslararası standartlara uygun 25 karavanlık bir alan oluşturulduğunu kaydeden Başkan Zeybek, "Arkadaki atıl duran boş araziyi de kamp severlere çimlendirdik. Her halde Motokros Şampiyonasına kadar, yani 1 Eylül'e kadar çimlerimiz de yetişir ve buraya kampa gelen arkadaşlarımız hoşça vakit geçirirler diye düşünüyoruz" dedi.

Zeybek, Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki karavan ve kamp merkezinde konaklayacak vatandaşların, kentteki termal otellerden de indirimli faydalanabileceğini söyledi.

Uluslararası standartlarda Türkiye'nin ilk kamp alanını Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirdiklerini aktaran Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke, "O nedenle en az dünya şampiyonası kadar heyecanlıyım. Çünkü burası ayın 25'inde bittiği an Türkiye'de olmayan bir karavan kamp alanını, tamamen uluslararası standartlarda, tuvaleti, duşu, mutfağı, çamaşırhanesi, ütü odası, her şeyi ile alt yapısı ile dört dörtlük standartların üstünde karavan kamp merkezini Afyonkarahisar, Türkiye'ye kazandırmış olacak" diye konuştu.

Şampiyona boyunca Afyonkarahisar'da yapılacak festival ile ilgili konserlerde değişiklik olacağını ifade eden Akülke, "Pazartesi, salı, çarşamba boşa düştü. Bunu daha sonra başkanımızla birlikte açıklamak istiyorduk ama çalışmalarımız devam ediyor. Muhtemelen en az iki güne ayrı bir sanatçı koyacağız. İsimlerini daha sonra açıklayacağız. Ama buradan şu müjdeyi de verebiliriz, Afyon'da fuar geleneğini oluşturmak, fuarlara Afyon'u açık tutmak. Binlerce sanayici işadamımız farklı şehirlere, uluslararası fuarlara katılıyor. Farklı sektörlerde imalatçılarımız var, artık fuarları biz Afyon'da niye yapmayalım. Çok ciddi altyapımız var. Bu sene festivali izlerken bir şeye dikkat edin, marka gelişimi ve fuarcılığa nasıl gidebilirizin adımlarını atmaya çalışıyoruz. İnşallah yakın gelecekte Afyon fuarlar kenti de olur" dedi.

SPOR Dünya Motokros Şampiyonası için Afyonkarahisar'a karavan ve kamp merkezi
SPOR Dünya Motokros Şampiyonası için Afyonkarahisar'a karavan ve kamp merkezi
SPOR Dünya Motokros Şampiyonası için Afyonkarahisar'a karavan ve kamp merkezi
SPOR Dünya Motokros Şampiyonası için Afyonkarahisar'a karavan ve kamp merkezi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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