Spor Dünya Motokros Şampiyonası Başladı - 1

Spor Dünya Motokros Şampiyonası başladı

Mustafa AKIN - Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR,(DHA)

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 18'inci ayağı, Afyonkarahisar'da 800 bin metrekarelik alana inşa edilen pistte başladı. 36 ülkeden 80 sporcunun katılım gösterdiği organizasyonun startını Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Sakarya Milletvekili dünya şampiyonu eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Başkanı Wolfgang Srb verdi.

Start öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, MXGP'yi Türkiye'ye kazandırmış olmaktan dolayı çok büyük onur ve gurur yaşadıklarını dile getirdi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Başkanı Wolfgang Srb, Türkiye'nin Dünya Motokros Şampiyonası takviminde yer almasının kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, "Geldiğimizden bu yana her şey mükemmel her şey çok güzel gidiyor. ve bizim beklediğimizin çok daha ötesinde. Uzunsoluklu güzel bir şampiyona yarışı olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu ile milletvekillerinin verdiği katkı ile dünya şampiyonasına ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

2 hafta önce piste kontrole gediğini dile getiren AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, "Dün buraya geldiğimde padoga girdiğim anda dedim ki şimdi gerçekten burada dünyanın en iyi motokros yarışçıları, dünyanın en iyi motokros takımları yani isimlerini de Avrupa'da çok iyi bildiğim çok iyi tanıdığım bu popüler isimler şu an Afyonkarahisar'da mı diye kendi kendime hayretle bakmıştım ve inanın ben bu konuda önce Afyonkarahisar Belediye Başkanımızı, federasyonu, tabii ki milletvekillerini, bakanımızı herkesi tebrik ediyorum. Az önce padogda dolaşırken yabancı misafirlerimizin hepsine aynı soruyu sordum. Memnun musunuz, her şey yolunda mı Herkesin hem parkurdan hem organizasyondan memnun olması ülkemizin onları bu şekilde misafirlerimizi sıcak karşılaması gerçekten onurlandırdı ve gururlandırdı. Çünkü 16 yıl ben de Avrupa'nın her yerinde parkurlara gittim, yarışlara çıktım. O ülkenin bizi nasıl karşıladığını, parkurunun ne kadar hazır olduğuna ve her şeyin dört dörtlük olup olmadığına çok dikkat ederdik. Bugün ise burada ev sahipliği yapıyoruz. Misafirlerimizin böyle memnuniyet içinde ülkemizden bahsetmesi beni çok mutlu etti diye konuştu.

Afyonkarahisar'ın şu anda beş yıldızlı bir şehir olduğunu kaydeden Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da, "Allah nasip ederse 7 yıldızlı bir il haline gelecek. Burada yarışacak bütün yarışmacılara başarılar diliyorum dedi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ise, Türkiye'nin ve dünyanın en güzel motokros parkurunun Afyonkarahisar'da yapılmış olması Afyonkarahisar Milletvekili olarak bizler için büyük bir gurur ifadelerini kullandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de şampiyonanın kazasız geçmesini diledi.