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Dünya Güreş Şampiyonası

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Dünya Güreş Şampiyonası

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda beşinci oldu.

FIRAT, MALATYA (AA) - Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda beşinci oldu.

Repesaj müsabakasında Polonyalı Mateusz Bernatek'i 7-5 yenen Murat Fırat, akşam seansında Kazak Almat Kebispayev ile bronz madalya maçında karşılaştı.

İlk devreyi 3-0 önde tamamlayan milli güreşçi, ikinci yarı üstünlüğünü koruyamadı. Karşılaşmayı 7-4 kazanan Kebispayev bronz madalya alırken, Murat organizasyonu sıkletinde beşinci sırada tamamladı.

Öte yandan grekoromen stil 87 kiloda mücadele eden dünya şampiyonu Metehan Başar, Polonyalı Arkadiusz Marcin Kulynycz ile yaptığı repesaj müsabakasını kaybetti.

Türkiye, böylece Dünya Güreş Şampiyonası 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Grekoromen stilde Burhan Akbudak gümüş, erkekler serbest stilde Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz, kadınlarda da Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya kazanmıştı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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