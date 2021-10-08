Dünya Güreş Şampiyonası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Güreş Şampiyonası

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Dünya Güreş Şampiyonası

Milli güreşçi Ekrem Öztürk, Norveç'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda 5. oldu.

Milli güreşçi Ekrem Öztürk, Norveç'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda 5. oldu.

Oslo'da devam eden organizasyonda Ekrem Öztürk, grekoromen stil 55 kilo bronz madalya maçında dünya ve Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Eldaniz Azizli ile karşılaştı.

Müsabakadan 5-2 galip ayrılan Azerbaycanlı güreşçi bronz madalya kazanırken, Ekrem organizasyonu sıkletinde 5. sırada tamamladı.

Ekrem Öztürk, 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olmuştu.

Osman Yıldırım repesaj maçı yapacak

Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Osman Yıldırım, yarın repesaj maçına çıkacak.

Osman, çeyrek finalde yenildiği Rus Zurabi Gedekhauri'nin finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etti. Milli güreşçi, Litvanyalı Mantas Knystautas ile yapacağı repesaj maçını kazanması durumunda üçüncülük müsabakasında Gürcü Iakobi Kajaia ile karşı karşıya gelecek.

Milli sporcular Ahmet Uyar (60 kilo) ve İbrahim Tığcı (97 kilo) ise organizasyona veda etti.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı

Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı

 Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi

Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi

 Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Burak Sergen Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Muslera Fatih Terim Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünya Güreş Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 20:11:13. #1.17#