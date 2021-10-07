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Dünya Güreş Şampiyonası

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Dünya Güreş Şampiyonası

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Cengiz Arslan, grekoromen stil 72 kilo yarı finalinde Rus Sergei Kutuzov'a yenildi.

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Cengiz Arslan, grekoromen stil 72 kilo yarı finalinde Rus Sergei Kutuzov'a yenildi.

İlk turda Hint Vikas Vikas'ı 8-0 sayı tuşuyla, 2. turda Kırgız Ruslan Tsarev'i 10-0 öndeyken tuşla yenen Cengiz, çeyrek finalde de Finlandiyalı Mikko Peltokangas'ı 9-0 sayı tuşuyla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Oslo'da ilk üç maçında rakiplerine sayı vermeyen milli güreşçi, yarı finalde Rus Sergei Kutuzov'a 10-0 sayı tuşuyla mağlup olarak final şansını kaybetti. Milli sporcu Cengiz Arslan, repesajdan gelecek rakibiyle yarın bronz madalya maçına çıkacak.

Ekrem Öztürk repesaj müsabakası yapacak

Grekoromen stil 55 kilo ilk tur maçında Hint Sandeep Sandeep'i (7-0) yenen Ekrem Öztürk, çeyrek finalde Japon Ken Matsui ile karşılaştı.

Ekrem, 5-1 önde olduğu karşılaşmada son dakikada verdiği puanlarla mücadelenin 5-5 gelmesini engelleyemezken, Japon güreşçi son puan avantajıyla müsabakayı kazandı. Ekrem, Matsui'nin finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etti.

Milli güreşçi, yarın Norveçli Snorre Harsem Lund ile yapacağı repesaj müsabakasını kazanması halinde bronz madalya maçına çıkacak.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar ise organizasyona veda etti.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

 Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda milli sporcu Burhan Akbudak, finale yükseldi.

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda milli sporcu Burhan Akbudak, finale yükseldi.
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