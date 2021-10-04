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Dünya Güreş Şampiyonası

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Dünya Güreş Şampiyonası

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Süleyman Atlı, serbest stil 57 kiloda beşinci oldu.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Süleyman Atlı, serbest stil 57 kiloda beşinci oldu.

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada Süleyman Atlı, üçüncülük müsabakasında Belaruslu Aryan Tsiutryn ile karşılaştı.

Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Tsiutryn bronz madalya kazanırken, Avrupa şampiyonu milli güreşçi Süleyman Atlı, organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Rio ve Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Süleyman, 2019 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştı.

Türkiye, serbest stil müsabakalarını 2 bronz madalyayla tamamladı. Oslo'da olimpiyat şampiyonu Taha Akgül (125 kilo) ile Fazlı Eryılmaz (74 kilo), bronz madalyanın sahibi olmuştu.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi yenerek...

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi yenerek...

 Milli güreşçi Fazlı Eryılmaz, dünya üçüncüsü oldu

Milli güreşçi Fazlı Eryılmaz, dünya üçüncüsü oldu

 Milli güreşçi Taha Akgül, dünya üçüncüsü oldu

Milli güreşçi Taha Akgül, dünya üçüncüsü oldu
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