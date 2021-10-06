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Dünya Gençler Judo Şampiyonası, İtalya'da başladı

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Dünya Gençler Judo Şampiyonası, İtalya'da başladı

Dünya Gençler Judo Şampiyonası, İtalya'da başladı.

Dünya Gençler Judo Şampiyonası, İtalya'da başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Olbia kentinde başlayan şampiyonaya 72 ülkeden 210 kadın ve 285 erkek judocu katılıyor.

Erkekler 60 kiloda Emirhan Karahan, ilk turu maç yapmadan geçti, ikinci maçında Portekizli Tralhao Fernandes'e yenildi ve turnuvadan elendi.

Erkekler 66 kiloda Muhammed Demirel ise ilk maçında İngiliz Charlie Young'a, normal süresi karşılıklı waza-ari puanıyla geçilen mücadelenin altın skorunda yenildi ve turnuvaya veda etti.

Şampiyonada yarın kadınlar 57 kiloda Hasret Bozkurt ve Özlem Yıldız, 63 kiloda Habibe Afyonlu ve Ayten Mediha Yeksan, erkekler 73 kiloda Umalt Demirel tatamiye çıkacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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