Dünya Erkekler Boks Şampiyonası Sırbistan'da başladı

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başladı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ilk gününde 2 milli sporcu ringe çıktı.

Şampiyonada 57 kiloda mücadele eden Nurettin Ovat, ilk tur müsabakasında İspanyol rakibi Antonio Barrul Fernandez'i mağlup ederek üst tura yükseldi.

67 kiloda mücadele eden Adem Furkan Avcı ise Hindistanlı rakibi Akash'a mağlup olarak elendi.

Organizasyona yarın devam edilecek.