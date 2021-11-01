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Dünya Erkekler Boks Şampiyonası

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda Kerem Özmen çeyrek finale yükseldi.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda Kerem Özmen çeyrek finale yükseldi.

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada 63,5 kiloda son 16 turu müsabakasında ringe çıkan milli sporcu Kerem Özmen, Macar rakibi Richard Kovacs'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

57 kiloda son 16 turu müsabakasında ringe çıkan Nurettin Ovat ise Rus rakibi Eduard Savvin'e yenilerek şampiyonaya veda etti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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