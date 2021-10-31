Dünya Erkekler Boks Şampiyonası
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda iki milli sporcu, çeyrek finale yükseldi.
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda iki milli sporcu, çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın 7. gününde, 3 milli sporcu ringe çıktı.
Son 16 turu müsabakalarında, milli sporculardan 86 kiloda Burak Aksın, Alman rakibi Alexander Okafor'u, +92 kiloda ise Berat Acar, Bulgar rakibi Petar Belberov'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
54 kiloda ise Muhammet Saçlı, Brezilyalı Michael Trinidade'ye yenilerek şampiyonaya son 16 turunda veda etti.
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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